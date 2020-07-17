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В российских театрах можно будет выпить и закусить не только в буфетах

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Российские театры смогут самостоятельно заключать договоры с организациями, реализующими мелкорозничную торговлю для зрителей, а не договоры аренды помещений театров, которые заключались ранее.

Соответствующее постановление правительства "О внесении изменения в положение о театре в Российской Федерации" опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Для наших театров это долгожданное решение, и мы благодарны правительству РФ за поддержку в этом вопросе. Очень важно создать комфортные условия зрителям, чтобы они могли посетить буфеты или точки мелкорозничной торговли в удобных для этого местах, а не в четко регламентированных помещениях театров, как это было ранее", - прокомментировала постановление министр культуры Ольга Любимова, слова которой привели в пресс-службе.

Постановление позволит театрам заключать договоры на размещение передвижных средств без проведения конкурсных процедур и в неизолированных помещениях (например, в холлах театров), а также снизит риск возможных претензий со стороны контролирующих органов.

Минкультуры РФ

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