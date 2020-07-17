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Крупные банки обяжут предоставлять информацию в два бюро кредитных историй

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку представил доработанный законопроект о реформе в РФ бюро кредитных историй (БКИ). Из нововведений: ряд крупных банков обяжут представлять информацию сразу в два БКИ, устанавливается минимальный капитал для квалифицированных бюро – не менее 100 млн рублей, вводится обязательная передача в бюро данных о лизинговых сделках.

Комитет в пятницу одобрил доработанный вариант законопроекта (N724741-7) к принятию Госдумой.

Уточняется, что системно значимые банки обязаны направлять информацию не мене чем в два БКИ. Кроме того, не менее чем в два БКИ должны направлять информацию банки, если портфель кредитов, выданных физическим лицам, составляет 100 млрд рублей и более в течение одного квартала. Доля участия системно значимых банков или банков с объемом кредитов физлицам 100 млрд рублей и более в капитале одного из бюро кредитных историй, в которые они представляют информацию, не должна превышать 10%.

Все перечисленные выше требования не распространяются на опорный для оборонки банк – Промсвязьбанк.

В первом чтении предполагалось, что в системе кредитных бюро заработает так называемый институт квалифицированных БКИ, требования к которым определяет ЦБ РФ. Доля каждого из владельцев в квалифицированных БКИ не должна была превышать 25% (сейчас по общему правилу - 50%). Ко второму чтению планируемое ограничение в размере 25% в структуре собственности было заменено на размер минимального капитала - не менее 100 млн рублей. Кроме того, для признания квалифицированным в бюро должны содержаться сведения в отношении не менее 30 млн субъектов кредитных историй.

Квалифицированные БКИ должны рассчитывать и представлять по запросу пользователей совокупную долговую нагрузку на одного заемщика, а также вести индивидуальный рейтинг субъекта кредитной истории. Ко второму чтению документа все эти новеллы в законопроекте сохранились.

Законопроект вводит обязательную передачу данных о лизинговых сделках в БКИ, в документе подробно расписывается механизм данного нововведения.

Кроме того, с 10 до 7 лет сокращаются сроки хранения кредитной истории со дня последнего изменения информации. БКИ будут вправе представлять информацию иностранным юридическим лицам - пользователям кредитных историй, в том числе через бюро кредитных историй иностранных государств, при наличии межгосударственного соглашения об обмене информацией, входящей в состав кредитных историй.

Законопроект планируется рассмотреть на заседании Госдумы 21 июля.

Госдума БКИ

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