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Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в РФ снизилась в три раза

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор зафиксировал значительное снижение заболеваемости острыми кишечными инфекциями в России в 2020 году.

"По данным оперативного мониторинга зафиксировано, что заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась в три раза относительно среднемноголетнего уровня в период проведения ограничительных мероприятий", - сообщает сайт Роспотребнадзора в субботу.

По информации ведомства, если за второй квартал 2019 года было зафиксировано 120 случаев острых кишечных инфекций на 100 тыс. населения, то в 2020 за тот же период - 40 случаев на 100 тыс. населения.

Роспотребнадзор напоминает, что лучшая профилактика заболеваемости острыми кишечными инфекциями - "это чистые руки, чистая посуда и приготовление пищи с соблюдением всех санитарных норм".

Роспотребнадзор

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