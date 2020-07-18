Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:03Заразились
на 17.07В России 759 203+6 406В мире 14 106 753+301 457

Показатели загрязнения воздуха превысили норму после пожара в Тольятти

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Спасатели в Самарской области ликвидировали пожар на территории ОАО "Фосфор", не функционирующего с 2003 года, сообщает региональное МЧС.

"Происходило горение фосфоршлама. Погибших и пострадавших нет. В 6:32 (5:32 по московскому времени) пожар ликвидирован на площади 225 кв. метров. Для тушения пожара привлекались 138 человек, 42 единицы техники. Предварительная причина пожара - самовозгорание", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что для исследования ПДК вредных веществ в воздухе к месту направлялась лаборатория Роспотребнадзора по Самарской области и экологическая лаборатория ФГБОУ ВО "Тольяттинского государственного университета".

В администрации города Тольятти сообщили, что максимально зафиксированное превышение ПДК во время пожара составило 1,6.

Жителям города при сильном задымлении рекомендовано по возможности минимизировать время пребывания на улице, а также плотно закрывать окна и двери, сообщается на сайте администрации.

Сообщение о пожаре поступило накануне в 17:15 (16:15 по Москве), пожарные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова.

В Самарской области это уже второй пожар за неделю, после которого в воздухе превышено ПДК вредных веществ. В понедельник в Самаре загорелся склад с лакокрасочными и пластиковыми изделиями, который тушили двое суток.

Тольятти

Новости

Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Что случилось этой ночью: суббота, 18 июля

Несанкционированный митинг в поддержку губернатора начался в Хабаровске

Несанкционированный митинг в поддержку губернатора начался в Хабаровске

Обвиняемого во взятке сотрудника НИИ метрологии отправили под домашний арест

В российских театрах можно будет выпить и закусить не только в буфетах

Что произошло за день: пятница, 17 июля

СПЧ попросил Минюст уточнить статус "массовых одиночных пикетов"

Реальные доходы россиян во II квартале показали максимальное падение с 1999 года

Чиновники предложили обязать госкомпании закупить российские машины на два года вперед

Глава Якутии публично раскритиковал проект дальневосточной авиакомпании на базе "Авроры"

Глава Якутии публично раскритиковал проект дальневосточной авиакомпании на базе "Авроры"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');