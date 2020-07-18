Показатели загрязнения воздуха превысили норму после пожара в Тольятти

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Спасатели в Самарской области ликвидировали пожар на территории ОАО "Фосфор", не функционирующего с 2003 года, сообщает региональное МЧС.

"Происходило горение фосфоршлама. Погибших и пострадавших нет. В 6:32 (5:32 по московскому времени) пожар ликвидирован на площади 225 кв. метров. Для тушения пожара привлекались 138 человек, 42 единицы техники. Предварительная причина пожара - самовозгорание", - говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что для исследования ПДК вредных веществ в воздухе к месту направлялась лаборатория Роспотребнадзора по Самарской области и экологическая лаборатория ФГБОУ ВО "Тольяттинского государственного университета".

В администрации города Тольятти сообщили, что максимально зафиксированное превышение ПДК во время пожара составило 1,6.

Жителям города при сильном задымлении рекомендовано по возможности минимизировать время пребывания на улице, а также плотно закрывать окна и двери, сообщается на сайте администрации.

Сообщение о пожаре поступило накануне в 17:15 (16:15 по Москве), пожарные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова.

В Самарской области это уже второй пожар за неделю, после которого в воздухе превышено ПДК вредных веществ. В понедельник в Самаре загорелся склад с лакокрасочными и пластиковыми изделиями, который тушили двое суток.