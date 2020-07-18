Годовалая девочка погибла под колесами автомобиля в тульской деревне

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Полиция выясняет обстоятельства гибели годовалого ребенка под колесами машины, сообщили "Интерфаксу" в субботу в отделе пропаганды Управления ГИБДД Тульской области.

Как рассказал собеседник агентства, сегодня в 12:30 в деревне Клищино Заокского района молодой человек 1991 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Алфард", наехал на девочку 2019 года, которая по предварительной информации, осталась без присмотра взрослых и самостоятельно вышла на проезжую часть дороги.

По его словам, в результате ДТП ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.

Девочка находилась у бабушки в доме, где проходило торжество.

Со слов водителя автомобиля, он забирал соседа и, начав движение, не увидел ребенка.