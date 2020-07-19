Шампанское и тихие вина остались в лидерах предпочтений россиян и после самоизоляции

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Шампанское и тихие вина, которым россияне отдавали предпочтение в условиях самоизоляции, сохранили свои лидирующие позиции по темпам роста продаж и после снятия ограничений, следует из данных Национального союза защиты прав потребителей по итогам розничных продаж алкоголя в июне и первом полугодии этого года.

Как сообщает союз, в июне продажи шампанских и игристых вин выросли на 10% по сравнению с июнем прошлого года и составили 1,2 млн декалитров (дал). В январе-июне этих вин было реализовано 6,9 млн дал (на 5,2% больше). Тихих вин в июне было продано 4,6 млн дал, что на 6,2% больше, чем годом ранее. В первом полугодии продажи выросли на 6,5%, до 25,9 млн дал.

Интерес россиян к крепкому алкоголю был ниже. Продажи водки в июне увеличились на 2,7%, до 5,7 млн дал, в первом полугодии - на 3,4%, до 35,4 млн дал. Продажи коньяка в июне снизились на 0,7%, до 822,5 тыс. дал, в январе-июне - на 0,1%, до 5,4 млн дал.

В целом, розничная продажа алкогольных напитков (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в июне увеличилась на 1,7%, 16,9 млн дал, в первом полугодии - на 2,4%, до 102,2 млн дал.