Нижегородцы пожаловались на запах газа в нескольких районах города

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области и Нижегородоблгаза выясняют причину возникновения сильного запаха газа в ряде районов Нижнего Новгорода в воскресенье.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС, сообщения о резком запахе стали поступать от нижегородцев около 16:00 по Москве как из заречной части города - с улицы Марата (Канавинский район), из микрорайона Мещерское озеро, так и из нагорной - Нижегородского и Советского районов.

В пресс-службе ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" сказали, что специалисты аварийной службы устанавливают источник запаха. Как отметил собеседник агентства, "работают аварийщики, ищут".

В свою очередь пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода сообщила, что в работе задействованы все службы региона, по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина сформирован оперативный штаб. По ее данным, поступают жалобы от жителей на сильный запах газа.

В настоящее время мобильные лаборатории Роспотребнадзора производят заборы воздуха в областном центре.

Как отмечает пресс-служба, "по предварительным данным, поступившим от газовых компаний и нижегородского "Водоканала", внештатных ситуаций не зафиксировано".

Жителям рекомендовали сохранять спокойствие и оставаться дома.

Со своей стороны пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщила, что по информации от ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород" оборудование работает штатно, "утечек одоранта не происходило".

Пожарно-спасательные подразделения управления ведут проверки газовых заправочных станций города на предмет утечек. Проверяется также информация о возможных авариях и утечках газа при транспортировке по железнодорожным путям.