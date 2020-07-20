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Визовые центры Франции возобновили работу в России

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Визовые центры Франции 20 июля возобновили работу в регионах России, документы принимаются для оформления отдельных категорий виз.

Как сообщил "Интерфаксу" оператор центров компания VFS Global, визовые центры Франции выдают паспорта и принимают документы для отдельных категорий виз в Казани, Иркутске, Ростове-на-Дону, Калининграде, Хабаровске, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Новосибирске, Перми, Самаре, Саратове, Уфе, Владивостоке и Екатеринбурге.

Все центры работают по предварительной записи и с соблюдением норм безопасности.

Визовый центр в Москве возобновил работу 6 июля, он работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 14:00.

В Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге центры работают каждый понедельник с 09:00 до 14:00. В Иркутске, Калининграде, Хабаровске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Самаре, Саратове, Уфе и Владивостоке работают один раз в две недели, по понедельникам, с 09:00 до 14:00.

Центры в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону пока закрыты.

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