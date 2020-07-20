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Умер создавший образ Олимпийского Мишки художник Чижиков

Умер создавший образ Олимпийского Мишки художник Чижиков
Народный художник России Виктор Чижиков
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Народный художник РФ, автор образа талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве - медвежонка Миши - Виктор Чижиков скончался на 85-м году жизни, сообщает издательство "АСТ Дети".

"С грустью сообщаем, что сегодня 20 июля 2020 года ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года", - говорится в сообщении издательства в фейсбуке.

Чижиков родился 26 сентября 1935 года. С конца 1950-х годов занимался книжной иллюстрацией. С 1955 года работал в журнале "Крокодил", с 1956 года - в журнале "Веселые картинки", с 1958 года - в журнале "Мурзилка", с 1959 года - в журнале "Вокруг света". Также работал в "Вечерней Москве", "Пионерской правде", "Юном натуралисте", "Молодой гвардии", "Огоньке", "Пионере", "Неделе" и других периодических изданиях.

Виктор Чижиков АСТ Дети

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