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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:45Заразились
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Кириенко заявил, что история с COVID-19 еще не закончилась, несмотря на спад пандемии

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Угроза распространения новой коронавирусной инфекции, несмотря на спад пандемии, еще не миновала, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"У нас сейчас с вами перед глазами пример прохождения вот этих непростых месяцев пандемии, с которыми мы столкнулись с марта месяца, и, в общем, это во многих регионах не закончилось. Идет спад, но эта история не закончилась",- сказал Кириенко, выступая на открытии программы для городских управленцев в школе "Сколково" во вторник.

Он выразил убежденность, что Россия в борьбе с пандемией показала себя моральным лидером по сравнению с другими странами мира. "Несмотря на все трагические потери - не всех людей удалось спасти, несмотря на героическую работу медиков - я абсолютно убежден, что в этот период борьбы с пандемией Россия продемонстрировала в первую очередь моральное лидерство, морально-нравственное, если хотите, лидерство", - сказал Кириенко.

Он пояснил, что, во-первых, РФ продемонстрировала лидерство "в стратегической цели, которую на старте (эпидемии - ИФ) поставил президент России".

"По сути, в мире только две страны, которые не метались из стороны в сторону. Стороны же очень простые: что спасаем, людей или экономику? (...) Первая страна - Швеция, которая сказала: "Спасаем экономику, люди как-нибудь сами выберутся, они сознательные". И Россия, где президент сказал: "Ничего важнее жизни граждан России для нас нет, мы спасаем граждан России, мы спасаем жизни, это наш главный критерий"", - напомнил Кириенко.

Во всех остальных странах, по его словам, "было такое: "Спасаем людей. Ох, экономика валится - спасаем экономику, о, беда с людьми - спасаем людей"".

Во-вторых, по словам Кириенко, Россия продемонстрировала сплоченность: "В сложной ситуации мы не разбежались каждый по своей норке, каждый спасая сам себя". "У нас не было никогда такого количества людей, которые участвовали в волонтерских проектах, (отмечалось - ИФ) активное участие бизнеса, некоммерческих организаций", - добавил он.

Первый замглавы администрации Кремля подчеркнул, что без такой сплоченности, совместной работы всех уровней власти и гражданского общества невозможно инновационное развитие.

Актуальные данные по коронавирусу в России

Как следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник, прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией за сутки в РФ составил 5,8 тыс. случаев, умерли 153 пациента.

Суточный прирост третий день подряд обновляет минимумы за последние два с половиной месяца. Накануне в РФ было выявлено 5940 случаев, 19 июля - 6109. Показатели во вторник практически полностью повторили прирост, который наблюдался в России в конце апреля - 29 апреля оперштаб сообщал о 5841 случае. Сразу после этого на майских праздниках в стране произошел резкий рост заболевших - через 11 дней суточный прирост практически удвоился (11 мая был отмечен рекорд в 11656 случаев).

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 783 328 случаев коронавирусной инфекции, 12 580 умерших и 562 384 выписанных (8782 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 208 364.

Хроника 09 января – 21 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Сергей Кириенко Коронавирус

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