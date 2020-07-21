Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
на 21.07В России 783 328+5 842В мире 14 703 293+195 802

За сутки количество зараженных COVID-19 в РФ выросло более чем на 5,8 тыс. человек

За сутки количество зараженных COVID-19 в РФ выросло более чем на 5,8 тыс. человек
Фото: Reuters

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России за сутки составил более 5,8 тыс. случаев, умерли 153 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 842 в 81 регионе, в том числе выявлено активно 1412 (24,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост третий день подряд обновляет минимумы за последние два с половиной месяца. Накануне, 20 июля, в РФ было выявлено 5940 случаев, 19 июля - 6109. Показатели во вторник практически полностью повторили прирост, который наблюдался в России в конце апреля - 29 апреля оперштаб сообщал о 5841 случае. Сразу после этого на майских праздниках в стране произошел резкий рост заболевших - через 11 дней суточный прирост практически удвоился (11 мая был отмечен рекорд в 11656 случаев).

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 783 328 случаев коронавирусной инфекции, 12 580 умерших и 562 384 выписанных (8782 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 208 364.

Показатели прироста и смертности в столице и регионах

В Москве во вторник, сообщает оперативный штаб, выявлено 602 новых случая COVID-19 за сутки, 17 смертей и 853 выздоровевших.

По информации оперативного штаба, еще 228 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Ханты-Мансийском АО, 227 - в Свердловской области, 196 - в Нижегородской области, 189 - в Санкт-Петербурге, 185 - в Алтайском крае, 181 - в Иркутской области, 178 - в Ямало-Ненецком АО, 172 - в Мурманской области, 149 - в Московской области, 130 - в Челябинской области, 127 - в Красноярском крае, 126 - в Хабаровском крае, 123 - в Ростовской области, 115 - в Томской области, 114 - в Оренбургской области, 110 - в Ульяновской области, 109 - в Ставропольском крае, 106 - в Тюменской области, 104 - в Омской области, 102 - в Новосибирской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Согласно данным оперштаба о смертности, 27 пациентов скончались за сутки в Санкт-Петербурге, 17 - в Москве, 16 - в Красноярском крае, 10 - в Свердловской области, по 6 летальных случаев в Московской, Нижегородской, Новосибирской областях, 5 - в Тульской области, по 4 летальных исхода в Ямало-Ненецком АО, Ростовской, Владимирской областях.

По три - в Удмуртии, Бурятии, Архангельской, Мурманской областях. По два - в Татарстане, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Омской, Тверской, Ярославской областях, Приморском крае. По одному летальному случаю в Дагестане, Чувашии, Хакасии, Волгоградской, Кировской, Пензенской, Ульяновской, Иркутской, Томской, Ивановской, Орловской, Смоленской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Астраханской областях, Краснодарском, Ставропольском, Пермском, Хабаровском краях.

Коэффициент распространения инфекции

Коэффициент распространения инфекции в Москве во вторник вырос до 1,0 (накануне - 0,95, 17-19 июля - 0,88). В России этот показатель равняется 0,95 (накануне - 0,96, еще днем ранее 0,98).

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Хроника коронавируса. Июль.

35
В Бразилиа прошла акция в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонару, у которого диагностировали заражение COVID-19. Болсонару известен, как один из немногих лидеров государств, который не придает особого значения эпидемии, из-за чего его неоднократно подвергали критике как внутри, так и вне страны.В Газе приступили к строительству нового госпиталя для зараженных COVID-1916 июля. Власти Венесуэлы усилили карантинные меры в столице и соседнем штате Миранда в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Число случаев коронавируса в стране превысило 10 тысяч.16 июля. Античный театр Одеон Герода Аттика в Афинах открылся после ослабления ограничений.15 июля. В Великобритании число подтвержденных случаев смерти от COVID-19 составило около 45 тысяч, что является самым высоким показателем в Европе. На фото: мурал Бэнкси "девушка с проколотым ухом" в Бристоле, на котором в апреле появилась защитная маска.14 июля. Жители ультраортодоксальных районов Иерусалима вышли на акцию протеста против ужесточения режима самоизоляции.13 июля. Работа ведущей египетской фармацевтической компании Eva Pharma, которая производит два препарата, применяемых для лечения пациентов с COVID-19 - ремдесивир для госпитализированных с тяжелой формой и фавипиравир для легких и умеренных случаев13 июля. В отеле Crossroads в пригороде Сиднея было обнаружено более 20 случаев заражения коронавирусом. В связи со вспышкой заболевания работники здравоохранения Нового Южного Уэльса организовали мобильный центр для тестирования на COVID-19.13 июля. В мексиканском Мехико постепенно возобновляется работа религиозных учреждений. Церковь Святого Семейства начала принимать исповеди прихожан на открытом воздухе за специальной ширмой.11 июля. Театр марионеток в Каире вновь начал давать представления, поместив в зале картонные фигуры для соблюдения зрителями социальной дистанции10 июля. Темпы распространения COVID-19 в Боливии продолжают расти. В последние несколько дней по меньшей мере четыре высокопоставленных боливийских чиновника заразились коронавирусом.10 июля. В Цюрихе состоялся второй выставочный этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. На стадион были допущены 300 зрителей.9 июля. В Токио за минувшие сутки выявлено 224 новых случая заражения коронавирусом. Это самый большой прирост с 17 апреля, когда был установлен предыдущий антирекорд в 206 случаев.9 июля. В Йемен прибыла гуманитарная помощь со средствами защиты и медикаментами от ЮНИСЕФ, для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19 в разрушенной стране. На фото: кладбище в Таизе, где похоронены жертвы коронавирусной болезни.8 июля. В Израиле повысили размера штрафа за отсутствие маски на лице в общественном месте до 500 шекелей (около 10 тыс. рублей).8 июля. В Индонезии возобновили работу музеи.8 июля. В испанском городе Памплона из-за коронавируса отменили традиционные схватки быков с тореадорами.7 июля. В Сан-Паулу бары, рестораны и салоны красоты вновь открылись после трех месяцев карантина. Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19.7 июля. Жители Мехико собираются в очередь, прежде чем войти в район, где открылись магазины.7 июля. В испанской Кордове художественные коллективы требуют поддержки искусства, так как многие объекты все еще закрыты.6 июля. В общественном транспорте Манилы (Филиппины) усилили меры санитарной безопасности пассажиров.6 июля. Парижский Лувр открылся для посетителей после ослабления ограничений.6 июля. Церкви в Рио-де-Жанейро снова открыли свои двери для прихожан.6 июля. В Южной Корее выявили 48 новых случаев COVID-19 за сутки.3 июля. Постояльцы дома престарелых в Сан-Паулу обнимают родных через пластиковую защиту.2 июля. Египет возобновил международное авиасообщение и открыл основные туристические достопримечательности, в том числе комплекс пирамид в Гизе и Каирский музей на площади Тахрир. Первыми в страну прибыли туристы из Туниса, Кувейта, Франции и Иордании.2 июля. Бразилия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, уступая по этому показателю лишь США. Вирус добрался до представителей коренного населения Амазонии и уже унес жизни четырех представителей племени Яномами, которые были изолированны от современной цивилизации.2 июля. Индия оказалась на четвертом месте в мире по распространению вируса - после США, Бразилии и России. Общее число случаев заболевания в стране превысило 585 тысяч.2 июля. В Токио зафиксирован рекордный с момента снятия ЧС прирост новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных составляет около 6,4 тысяч человек. На фото: посетители у входа в Диснейленд, который открылся после четырех месяцев перерыва.2 июля. В Таиланде возобновились занятия в школах.2 июля. Уровень смертности от инфекции в США достиг 393 человек на 1 млн населения. Всего с начала пандемии в Соединенных Штатах зафиксировано 2 727 853 инфицированных COVID-19.1 июля. В столице ЮАР прошли протесты против проведения испытаний на людях вакцины от коронавируса. 1 июля. В Москве выполнено 4,093 млн тестов на коронавирус, это абсолютный рекорд среди регионов России.1 июля. Собаки соблюдают меры социального дистанцирования в индийском Бангалоре.В Индии число заразившихся коронавирусом превысило отметку в 1 миллион, от болезни умерли 25,6 тысяч человек. Страна находится на третьем месте по числу заболевших.
В Бразилиа прошла акция в поддержку президента Бразилии Жаира Болсонару, у которого диагностировали заражение COVID-19. Болсонару известен, как один из немногих лидеров государств, который не придает особого значения эпидемии, из-за чего его неоднократно подвергали критике как внутри, так и вне страны.
Хроника 09 января – 21 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Коронавирус

Новости

Путин определил национальные цели развития России до 2030 года

Беглов решил уволить часть петербургских чиновников

Протоиерей Димитрий Смирнов сравнил ЭКО с экспериментами фашистов

Протоиерей Димитрий Смирнов сравнил ЭКО с экспериментами фашистов

Из-за уголовного дела без средств к существованию остались десятки суррогатных матерей и младенцев

Пандемия коронавируса

ВШЭ включила Россию в топ-10 стран по эффективности противодействия пандемии COVID-19

ВШЭ включила Россию в топ-10 стран по эффективности противодействия пандемии COVID-19

Артем Чайка перестал быть владельцем крупнейшего производителя соли

Проезд по М-12 от Москвы до Казани будет стоить от 1600 рублей

Проезд по М-12 от Москвы до Казани будет стоить от 1600 рублей

Что случилось этой ночью: вторник, 21 июля

Минобороны РФ объявило о готовности вакцины против коронавируса

Минобороны РФ объявило о готовности вакцины против коронавируса

Врио губернатора Хабаровского края прибыл в Хабаровск

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');