За сутки количество зараженных COVID-19 в РФ выросло более чем на 5,8 тыс. человек

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Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России за сутки составил более 5,8 тыс. случаев, умерли 153 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 5 842 в 81 регионе, в том числе выявлено активно 1412 (24,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост третий день подряд обновляет минимумы за последние два с половиной месяца. Накануне, 20 июля, в РФ было выявлено 5940 случаев, 19 июля - 6109. Показатели во вторник практически полностью повторили прирост, который наблюдался в России в конце апреля - 29 апреля оперштаб сообщал о 5841 случае. Сразу после этого на майских праздниках в стране произошел резкий рост заболевших - через 11 дней суточный прирост практически удвоился (11 мая был отмечен рекорд в 11656 случаев).

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 783 328 случаев коронавирусной инфекции, 12 580 умерших и 562 384 выписанных (8782 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 208 364.

Показатели прироста и смертности в столице и регионах

В Москве во вторник, сообщает оперативный штаб, выявлено 602 новых случая COVID-19 за сутки, 17 смертей и 853 выздоровевших.

По информации оперативного штаба, еще 228 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Ханты-Мансийском АО, 227 - в Свердловской области, 196 - в Нижегородской области, 189 - в Санкт-Петербурге, 185 - в Алтайском крае, 181 - в Иркутской области, 178 - в Ямало-Ненецком АО, 172 - в Мурманской области, 149 - в Московской области, 130 - в Челябинской области, 127 - в Красноярском крае, 126 - в Хабаровском крае, 123 - в Ростовской области, 115 - в Томской области, 114 - в Оренбургской области, 110 - в Ульяновской области, 109 - в Ставропольском крае, 106 - в Тюменской области, 104 - в Омской области, 102 - в Новосибирской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 100.

Согласно данным оперштаба о смертности, 27 пациентов скончались за сутки в Санкт-Петербурге, 17 - в Москве, 16 - в Красноярском крае, 10 - в Свердловской области, по 6 летальных случаев в Московской, Нижегородской, Новосибирской областях, 5 - в Тульской области, по 4 летальных исхода в Ямало-Ненецком АО, Ростовской, Владимирской областях.

По три - в Удмуртии, Бурятии, Архангельской, Мурманской областях. По два - в Татарстане, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Омской, Тверской, Ярославской областях, Приморском крае. По одному летальному случаю в Дагестане, Чувашии, Хакасии, Волгоградской, Кировской, Пензенской, Ульяновской, Иркутской, Томской, Ивановской, Орловской, Смоленской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Астраханской областях, Краснодарском, Ставропольском, Пермском, Хабаровском краях.

Коэффициент распространения инфекции

Коэффициент распространения инфекции в Москве во вторник вырос до 1,0 (накануне - 0,95, 17-19 июля - 0,88). В России этот показатель равняется 0,95 (накануне - 0,96, еще днем ранее 0,98).

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.