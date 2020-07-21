Газопровод высокого давления поврежден из-за ДТП в Кабардино-Балкарии

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Около 300 домов остались без газоснабжения в поселке Терскол Кабардино-Балкарии из-за ДТП, в результате которого повредился газопровод высокого давления. Об этом сообщили агентству "Интерфаксу" в ГУ МЧС России по КБР.

Два грузовых автомобиля столкнулись во вторник около 20:00 в Эльбрусском районе КБР на федеральной автодороге А-158. В результате ДТП один человек погиб, получив травмы несовместимые с жизнью, еще один травмирован. "При столкновении большегрузов поврежден газопровод высокого давления диаметром 159 мм", - сказал сотрудник МЧС.

Работы по восстановлению газопровода запланированы на утро среды, 22 июля.