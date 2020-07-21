Мужчина с топором ограбил ювелирный магазин в Туле

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Полиция в Туле устанавливает обстоятельства ограбления ювелирного магазина. Об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник руководитель пресс-службы управления МВД по Тульской области Андрей Ярцев.

"Около 18 часов в ювелирный магазин, расположенный на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайская, ворвался мужчина. Угрожая предметом, похожим на топор, он разбил прилавок, взял несколько лотков с драгоценностями и скрылся", - рассказал Ярцев.

По его словам, пострадавших среди продавцов и посетителей нет.

"На месте работают эксперты-криминалисты. Сумма ущерба уточняется", - отметил представитель полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.