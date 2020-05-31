Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03Заразились
на 31.05В России 405 843+9 268В мире 6 059 017+134 742

Прокуратура проверит жалобы врачей больницы в Видном, где от COVID-19 умерли несколько медиков

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Московской области начала проверку публикаций СМИ о возможном нарушении прав медицинских работников Видновской районной клинической больницы, которые пожаловались на ошибки администрации, повлекшие случаи заболевания и даже смертей медиков от коронавирусной инфекции, сообщила "Интерфаксу" представитель областного надзорного ведомства Марина Каурова.

"По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования", - сказала Каурова.

Врачи Видновской больницы обратились в СМИ после того, как ряд сотрудников медучреждения заболел COVID-19. Несколько медсестер и врач скончались.

По их словам, в начале пандемии руководство не подумало о санитарно-эпидемиологическом режиме.

Видное Подмосковье Коронавирус

Новости

Около 185% месячной нормы осадков выпало в Москве с 29 мая

Около 185% месячной нормы осадков выпало в Москве с 29 мая

В Москве в метро задержали мужчину, угрожавшего пассажирам ножом и пистолетом

Спасатели предупредили москвичей о надвигающейся на столицу грозе

Жители Красногорска обратились в прокуратуру после рекордных дождей и затопления

Жители Красногорска обратились в прокуратуру после рекордных дождей и затопления

Более 140% месячной нормы осадков выпало в Москве за двое суток

Более 140% месячной нормы осадков выпало в Москве за двое суток

Глава Мосгордумы объяснил годовой доход в два миллиарда рублей

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заработал в 2019 году почти 2 млрд рублей

Фестиваль "Красная площадь" пройдёт 6-8 июня, несмотря на карантин

Фестиваль "Красная площадь" пройдёт 6-8 июня, несмотря на карантин

В результате ночной непогоды в Москве повреждено почти 20 машин

Около 120% месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве

Около 120% месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');