Прокуратура проверит жалобы врачей больницы в Видном, где от COVID-19 умерли несколько медиков

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура Московской области начала проверку публикаций СМИ о возможном нарушении прав медицинских работников Видновской районной клинической больницы, которые пожаловались на ошибки администрации, повлекшие случаи заболевания и даже смертей медиков от коронавирусной инфекции, сообщила "Интерфаксу" представитель областного надзорного ведомства Марина Каурова.

"По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования", - сказала Каурова.

Врачи Видновской больницы обратились в СМИ после того, как ряд сотрудников медучреждения заболел COVID-19. Несколько медсестер и врач скончались.

По их словам, в начале пандемии руководство не подумало о санитарно-эпидемиологическом режиме.