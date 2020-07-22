Министр сельского хозяйства Свердловской области Дегтярев умер от коронавируса

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о смерти министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрия Дегтярева.

"Сегодня умер министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого несколько недель назад был диагностирован коронавирус", - написал глава региона на своей странице в инстаграме.

По его словам, последнее время министр находился в реанимационном отделении на аппарате искусственной вентиляции легких.

"Врачи сделали все, что смогли, но, к сожалению, спасти его не удалось", - сказал губернатор, также выразив соболезнования родным и близким Дегтярева.

Дмитрий Дегтярев возглавил министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области в декабре 2016 года. До назначения на эту должность он работал заместителем министра в этом же ведомстве.