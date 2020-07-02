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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:09Заразились
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Проработавшая около 40 лет в здравоохранении медсестра умерла от пневмонии в Мордовии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Медработник скончалась в Мордовии от пневмонии, проводится исследование на наличии у нее коронавирусной инфекции.

Республиканский оперативный штаб сообщает в четверг, что 56-летняя женщина около 40 лет работала в поликлинике N2, в последнее время - старшей медсестрой дневного стационара.

"Причинами смерти стали осложнение сахарного диабета и пневмония. Проводится гистологическое исследование на коронавирус", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с мая в Мордовии умерли три врача, две медсестры, санитарка. Также оперштаб информировал о смерти завотделением скорой медицинской помощи Рузаевской больницы.

По информации оперштаба на 2 июля, в Мордовии за все время пандемии зафиксировано 3 467 заражений коронавирусом (плюс 36 за прошедшие сутки) и 27 летальных исходов у людей с подтвержденным диагнозом COVID-19. Кроме того, 2 303 человек выздоровели.

Хроника 09 января – 02 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Мордовия Коронавирус

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