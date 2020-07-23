Владимир Чехонин: у нас будет два - три вида вакцин

Вице-президент РАН рассказал, как проходит разработка вакцины в стране и мире

Владимир Чехонин Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - По мере снижения пандемии интерес к вакцине против этого недуга отнюдь не ослабевает. Кто-то объясняет это необходимостью подготовиться к возможной второй волне заболевания, другие считают, что еще первая не прошла и сила вируса падает. Но так или иначе, все взгляды обращены уже не столько к врачам, сколько к разработчикам вакцины против коронавируса. Уже сам факт этой работы вносит в общество значительный успокаивающий эффект.

О том, как проходит разработка вакцины в мире и у нас в стране, наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов беседовал с вице-президентом Российской академии наук Владимиром Чехониным.

Пока только прототипы вакцины

- Сейчас ученые активно разрабатывают вакцину против коронавируса. У нее есть много вариантов?

- На одно заболевание может быть несколько вакцин. Но то, что, как вы говорите, в работе уже находится много вакцин, это не совсем так. Сегодня в мире разрабатывается 140 ее прототипов. Поймите, это еще не вакцина, это ее прототип. Фактически, это можно назвать разработкой промежуточного препарата. Вот его можно делать разными способами. Значит прототипов вакцин насчитывается, повторяю, 140, а сами вакцины бывают трех типов.

Первый – это живая вакцина, иначе говоря, живая инактивированная вакцина или, как ее еще называют, ослабленная. Как ее получают? Из целого вируса выводится ослабленный.

Второй тип: вирус обрабатывается специальным раствором, который резко уменьшает его болезнетворность.

И наконец, третий тип –это так называемые субъединичные вакцины: РНК или ДНК - вакцина (генно-инженерная конструкция, которая после введения в клетку обеспечивает продуцирование белков патогенов и вызывает иммунную реакцию - ИФ). Они получаются в результате забора у вируса его части, или субъединицы. Это может быть, например, белок. Он модифицируется и вводится в организм человека для вырабатывания антител.

Над чем мы работаем?

- Что у нас разрабатывается?

- У нас разрабатывается несколько вариантов вакцин: полнорационная, или живая, цельная вакцина. Над ними работают в институте им.Чумакова. В институте им.Гамалея разрабатывают двухкомпонетную субъединичную вакцину. Над созданием такой же вакцины работают и в институте им.Мечникова в Петербурге, в ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство - ИФ).

Дело в том, что у нас разработка вакцины ведется в нескольких ведомствах, вернее, в их подведомственных институтах. Это - министерство здравоохранения, Роспотребсоюз, ФМБА и Академии наук.

Наиболее продвинутой является работа в институте им.Гамалея. Их вакцина уже прошла первый этап апробации, т.е. контроль на людях. А вообще все прототипы во всех институтах прошли испытания на животных. Но на людях пока только препарат, созданный в этом институте. Вакцина показала себя очень прилично, она достаточно имунногенная, не вызывает никаких побочных эффектов. Сейчас отрабатываются вопросы, связанные с ее эффективностью, т.е. определяют, как долго будут в крови у привитых лиц сохраняться антитела к так называемому спайку (spike, в переводе с английского - шип). Для понимания поясню - на вирусе есть шип. В нем содержатся белки, которые называются спайковыми. При попадании в организм человека они образовывают антитела, с помощью которых и тестируется человек: болен он, или нет?

- Известны примеры, когда при повторном применении какой-то вакцины она показывала худший результат: болезнь прогрессировала. Как избежать этого?

- К сожалению, такие примеры в мире известны. Но подобную опасность можно предупредить при испытаниях на второй и третьей фазах. Должен сказать, что уже после второй фазы вакцину можно применять при лечении. Американские и европейские вакцины показали свою безопасность и эффективность уже после второй фазы.

- Как долго будут продолжатся испытания?

- Эта работа может занять четыре, а то и пять месяцев. Но повторяю, вакцину можно будет применять уже после второй фазы испытаний. Уже тогда можно понять, насколько она безопасна.

- Все наши институты разрабатывают один тип вакцины?

- Я думаю, что мы будем иметь два или три их типа.

Сколько стоит процесс разработки вакцины?

- Работая над своими типами, мы наблюдаем за работой коллег в США, Европе и Китае?

- Конечно, обязательно. И мы будем смотреть их результаты и лучшее выбирать для себя. Но хочу пояснить, что наши вакцины, естественно, в экономическом плане выгоднее и потому наиболее предпочтительные. За иностранные придется платить немалые деньги. Естественно, что все наши ученые стараются создать качественную вакцину. Зачем же платить большие деньги, если будет своя. Более того, если она будет лучше, то ее надо и продавать. Мы же тоже потратили немалые средства на ее создание и производство.

- Если не секрет, сколько стоит эта работа.?

- Стоимость разработки и производства у нас я не знаю, но в Америке это стоит нескольких миллиардов. По разным данным – от 15 до 18 миллиардов долларов. Но надо иметь в виду, что они закладывают в цену тридцати-сорокапроцентную прибыль. Сказывается борьба за рынок и влияние на темпы развития биотехнологической промышленности в стране.