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McDonald's начал открывать рестораны в "Перекрестках" в рамках пилотного проекта

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - X5 Retail Group и McDonald's запустили пилотный проект, в рамках которого предприятия быстрого питания корпорации будут открываться на территории магазинов ритейлера.

Первое тестовое предприятие McDonald's, расположенное непосредственно в торговом зале, открылось в супермаркете "Перекресток" в ТЦ "Лига Химки" на Ленинградском шоссе.

Пилотный проект предполагает открытие подобных предприятий на территории нескольких супермаркетов "Перекресток" в Московском регионе и Санкт-Петербурге, говорится в сообщении Х5. По итогам работы первых заведений внутри торговых залов будет принято решение о дальнейшей стратегии развития этого формата. Стороны не исключают его адаптацию и тестирование также в других торговых сетях Х5 (кроме супермаркетов ритейлер также управляет магазинами "у дома" "Пятерочка" и гипермаркетами "Карусель").

"Сотрудничество позволит компаниям оценить синергетические возможности в области увеличения потока покупателей, повышения лояльности двум брендам, а также изучения новых потребительских привычек для дальнейшего развития партнерства", - отмечается в сообщении.

Первый ресторан McDonald's в "Перекрестке" сочетает формат работы delivery kitchen, будучи ориентированным на доставку, но также предусматривает возможности обслуживания навынос и в единой обеденной зоне, оборудованной в супермаркете. Новый ресторан будет работать круглосуточно. На предприятии занято более 40 человек.

"Сегодня границы между продуктовым ритейлом и рынком быстрого питания стираются. Покупатель в зависимости от ситуации может приобрести в магазине продукты или готовую еду, а также заказать этот ассортимент в экспресс-доставку. Данная тенденция создает основу для наших совместных пилотных проектов с "Макдоналдс", в рамках которых мы хотим протестировать различные варианты взаимодействия и сформировать новые бизнес-модели, наилучшим образом соответствующие интересам клиентов на едином рынке еды", - отметил директор по стратегии X5 Владимир Салахутдинов (его слова процитированы в сообщении).

X5

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. Во II квартале розничная выручка компании увеличилась на 13,2%, до 492,975 млрд рублей. На конец июня под управлением ритейлера было 17 025 магазинов, в том числе 16 096 vагазинов "у дома" "Пятерочка" и 867 супермаркетов "Перекресток".

В прошлом году Х5 разрабатывала новую концепцию своих супермаркетов и в феврале этого года объявила о запуске программы обновления сети. Новый концепт предусматривает, в частности, расширенный ассортимент свежих продуктов и готовой еды (ready to eat, ready to go), а также зону кафе в торговом зале.

До сих пор сотрудничество Х5 с ресторанными компаниями ограничивалось размещением их продукции на полках магазинов. Например, в мае в рамках программы поддержки ресторанного бизнеса Х5 начала продавать в супермаркетах "Перекресток" блюда из сети кафе "Андерсон". В июне группа "Шоколадница" начала поставлять кофе в супермаркеты Х5. Кроме того, в июле "Перекресток" и ресторанный холдинг Novikov Group запустили производство премиальных готовых блюд для продажи в супермаркетах.

McDonald's - крупнейший игрок в сегменте ресторанов быстрого обслуживания в РФ. Сеть компании в России объединяет около 750 предприятий.

X5 Retail Group McDonald's Перекресток

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