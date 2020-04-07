Магазины будут продавать блюда из ресторанов во время карантина

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлеры готовы продавать в своих магазинах блюда из ресторанов, работа которых ограничена до 30 апреля.

Так "Вкусвилл" обещает уже в апреле начать продавать блюда из кафе "Рецептор" и ресторана Oishii. Компания предлагает сотрудничество и другим небольшим сетевым кафе и рестораны. Всего ритейлер готов отобрать 40 заведений.

"Вкусвилл" сообщает, что проект рассчитан на два месяца, в течение которых в 100-150 магазинах сети будут продаваться по два-три блюда от рестораторов. При этом компания просит учитывать, что по "ресторанным" ценам в магазинах блюда продавать вряд ли стоит.

Сеть "Перекресток" (принадлежит X5 Retail Group) также предложила ресторанам продавать их блюда в своих супермаркетах.

Потенциальные партнеры сети должны будут пройти обязательную проверку качества продукции, аудит производства, и после этого, в случае положительного ответа, будет подписан договор сотрудничества по упрощённой процедуре согласования.

В 15 супермаркетах "Перекресток" в Москве уже начали размещаться объявления о доставке еды из местных кафе. В числе первых таких партнеров - сеть кафе "АндерСон" и рестораны Novikov Group.

Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля, а затем продлил "карантинные каникулы" до 30 апреля. В Москве и других регионах закрыты рестораны и кафе. Они могут продолжать работу только в режиме обслуживания заказов на вынос и доставки.