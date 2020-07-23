СКР начал проверку в связи с повреждением памятника Полуторке

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Ленинградской области идет доследственная проверка по факту повреждения автомобиля-памятника "Полуторка" - грузовику ГАЗ-АА, который возил продукты в блокадный Ленинград по Дороге жизни. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в региональном управлении СК.

О нападении вандалов на памятник, установленный в поселке Подборовье Бокситогорского района, 22 июля сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. У машины разбили стекла, помяли дверцы и крышу. Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, памятник был поврежден в период с 25 марта.

Памятник закреплен за музеем "Дорога жизни", специалисты которого выезжали на место, чтобы зафиксировать повреждения. В ближайшее время будет составлен план ремонтных работ.