Находка на Ямале оказалась почти полным скелетом взрослого мамонта

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Ученые прибыли на Ямал, где в озере Печевалавато, под водой несколько дней назад нашли останки мамонта, обследовали их и предположили, что найден целый скелет взрослой особи. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

О находке 21 июля сообщил директор научного центра изучения Арктики Дмитрий Фролов.

Фрагменты скелета с мягкими тканями нашли местные жители. Они подняли на поверхность часть черепа, нижние челюсти, несколько ребер и фрагмент стопы с сохранившимися сухожилиями. Находки оставили в воде, чтобы не пересохли.

Приехавшие с экспедицией ученые извлекли из воды еще более десятка реберных костей, фаланги, бедренную кость и другие фрагменты. Все это поступит в музейно-выставочный комплекс им.И.С.Шемановского, где будет законсервировано и изучено.

На месте раскопок из грунта выступает часть массивной тазовой кости, извлечь которую пока не удалось.

Предполагается, что на глубине в иле залегает остальная часть скелета. Ученые планируют исследовать это место с лодки. Чтобы извлечь останки из ила, им потребуется специальная техника и время.

В сообщении говорится, что найти полный скелет мамонта - это огромная удача, поскольку отдельные разрозненные кости практически не несут никакой информации.

На полуострове самые известные находки были сделаны в Ямальском районе в 1988 и 2007 годах - мамонтята Маша и Люба.