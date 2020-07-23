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В Смоленске осудили главу банды налетчиков на ювелирные магазины

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Смоленский областной суд вынес приговор жителю Ленинградской области за организацию серии разбойных нападений на ювелирные магазины Северо-Западного и Центрального федеральных округов. Обь этом сообщила пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

"Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении ведомства.

В суде установлено, что мужчина создал банду, чтобы совершать разбойные нападения на ювелирные магазины.

С сентября 2011 года по август 2017 года он принял участие в 13 нападениях на ювелирные магазины, похитив в общей сложности более 18 тысяч ювелирных изделий на сумму свыше 100 млн рублей.

Его судили по нескольким статьям: часть 1 статьи 209 УК РФ (создание и руководство бандой), часть 4 статьи 162 УК РФ (разбой), часть 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), часть 4 статьи 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия) и часть 1 статьи 326 УК РФ (подделка идентификационного номера транспортного средства).

Смоленская область

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