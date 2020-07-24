Мэр Саяногорска лишен прав и оштрафован за пьяную езду

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Суд признал главу Саяногорска Михаила Валова виновным в пьяном вождении и лишил водительских прав, сообщили в пресс-службе Верховного суда Хакасии.

Валов признан виновным по ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Его оштрафовали на 30 000 рублей.

Мэра с признаками опьянения задержали в ночь на 8 июля сотрудники ГАИ. От прохождения освидетельствования на месте он отказался, а сделанные в горбольнице анализы показали наличие алкоголя в крови.

В соцсетях Валов писал, что с "фактом алкогольного опьянения он не согласен, так как каждый день принимает лекарства по рекомендации врачей". По его словам, на момент задержания он был в отпуске.