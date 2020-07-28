Взрыв газа произошел под Красноярском

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Взрыв газа произошел в поселке Солянка Рыбинского района Красноярского края, пострадал один человек, сообщили агентству "Интерфакс" в районной единой дежурно-диспетчерской службе во вторник.

"Взрыв газа произошел, без последующего горения, информация уточняется", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия пострадала пожилая женщина.

В пресс-службе главного управления МЧС России по краю журналистам уточнили, что к месту направлены силы пожарно-спасательного гарнизона, опергруппа Рыбинского района, а также опергруппа из Красноярска. Поселок находится на расстоянии 200 км от краевого центра. Всего привлечено: 17 человек, 6 единиц техники, от МЧС 15 человек, 5 единиц техники.

Позднее в МЧС также сообщили, что инцидент произошел в квартире на втором этаже трехэтажного дома, имеются разрушения.