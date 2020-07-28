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Песков не исключил награждения причастных к изменению Конституции

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не исключают представления к госнаградам участников процедуры подготовки и принятия изменений Конституции.

"Я не исключаю, что сам факт участия в процессе инициирования изменений в Конституцию, формулировке, их юридической обработке и так далее, может стать поводом для того, чтобы отметить государственными наградами", - заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что "многие не жалели ни сил, ни своего времени, и, конечно, это может стать основанием для представления к государственным наградам". Такую ситуацию Песков назвал "нормальной практикой".

"Вы знаете, что это происходит регулярно, регулярно многие получают государственные награды, в том числе из рук президента России", - добавил пресс-секретарь.

Дмитрий Песков Конституция

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