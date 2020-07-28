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Роспотребнадзор начал проверять морскую воду в Крыму на COVID-19

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Воду на пляжах и в бассейнах Крыма проверяют на наличие коронавируса, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская журналистам во вторник.

"С июля мы начали проводить исследования на возбудителя коронавируса в морской воде, в аквапарках, бассейнах и так далее. На сегодняшний день положительных находок в этой части нет", - сказала Пеньковская.

По ее словам, с началом курортного сезона в Крыму число выявляемых ежедневно случаев заражения коронавирусом выросло незначительно.

"В принципе, у нас показатель заболеваемости и по Крыму, и по Севастополю значительно не меняется. Есть незначительное увеличение, но мы взрывного всплеска не фиксируем", - отметила глава управления.

Крым открыл полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. Для отдыха местных жителей ограничения были сняты 15 июня.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 1139 человек, 15 пациентов умерли.

Хроника 09 января – 28 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Наталья Пеньковская Роспотребнадзор Крым Коронавирус

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