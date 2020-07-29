В России запретили "Комитет нации и свободы"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Националистический "Комитет нации и свободы" признан судом экстремистским и запрещен в России после проведенной прокурорской проверки.

"По итогам проверки прокурором Красноярского края в суд направлено административное исковое заявление о признании общественного объединения экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации. Красноярский краевой суд в открытом судебном заседании вынес решение об удовлетворении исковых требований прокурора", - сообщили в надзорном ведомстве.

Согласно данным из открытых источников, "Комитет нации и свободы" существует с 2014 года и является объединением националистов.

"Установлено, что в рамках деятельности Комитета его участниками осуществляется экстремистская деятельность. В частности, выявлены факты массового распространения экстремистских материалов, возбуждения вражды и ненависти по отношению к представителям различных социальных групп", - заявили в Генпрокуратуре.

По мнению прокуроров, деятельность организации представляет угрозу общественной безопасности, интересам общества и государства, влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина.