Китайского академика привили экспериментальной вакциной от COVID-19

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, академик Гао Фу заявил, что его привили экспериментальным образцом вакцины от коронавируса с целью убедить общественность последовать его примеру, как только препарат получит одобрение властей.

"Мне ввели одну из (экспериментальных - ИФ) вакцин. Надеюсь, это сработает ", - цитирует во вторник агентство Associated Press (AP) слова Гао Фу с вебинара компании Alibaba Health.

Глава Центра не уточнил, когда и каким образом ему ввели потенциальную вакцину. Он не пояснил, проводился ли этот опыт в рамках одобренного правительством исследования препарата.

AP отмечает, что сотрудники Alibaba Health получили дозы экспериментальной вакцины еще в марте этого года. Позднее некоторые эксперты начали выражать этические опасения в отношении одобренного правительством испытания вакцины на людях.

Агентство напоминает, что Китай пока что лидирует в мире в разработке вакцин против коронавируса. В стране идут работы над восемью из порядка 20 потенциальных вакцин в мире. Однако пока ни один из препаратов одобрения не получил.