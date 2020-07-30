ФСБ задержала хакера, удалившего данные с сервера предприятия "Ростеха"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации АО "Всероссийский научно-исследовательский институт "Сигнал" (входит в состав холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") возбуждено в отношении жителя города Ковров Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

По версии следствия, в феврале житель Коврова, используя личный компьютер и пароли и логины сотрудников "Сигнала", получил доступ к информационным ресурсам предприятия. Затем он удалил оттуда информацию, которая находилась в ограниченном доступе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

В пресс-службе регионального УФСБ воздержались от комментариев о том, как ковровчанин получил доступ к паролям сотрудников института.