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Число пострадавших в смертельном ДТП в Крыму выросло до 10

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - По уточненным данным, десять человек пострадали в автоаварии с микроавтобусом в Крыму, сообщила "Интерфаксу" вице-премьер республики Елена Романовская.

"Восемь погибших, десять пострадавших", - сказала Романовская. Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

По ее словам, четверо получивших травмы находятся в симферопольской больнице: двоих оперируют, двое под наблюдением.

Двое детей получили в аварии незначительные ссадины и ушибы, их забрал отец, добавила вице-премьер. Пострадавшую беременную женщину направили в перинатальный центр. Еще трое пока остаются в больнице Белогорска, рядом с которым произошло ДТП, за одним из них направлена машина скорой помощи.

"Личности погибших и пострадавших уточняются для дальнейшего принятия решения по оказанию помощи семьям", - добавила Романовская.

Ранее в МВД сообщили, что микроавтобус Mercedes Sprinter врезался во впереди идущий грузовик в Белогорском районе на трассе "Таврида". По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В результате ДТП погибли восемь человек, включая водителя.

По информации источника "Интерфакса", водитель был трезв, но не соблюдал режим труда и отдыха. Водитель микроавтобуса, который зарегистрирован на частное лицо в Краснодарском крае, занимался частным извозом.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

Крым Елена Романовская

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