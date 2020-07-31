Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:23Заразились
на 31.07В России 839 981+5 482В мире 17 295 538+266 383

Фонтаны отключат в Петербурге в день ВДВ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" приостановит на сутки работу основных фонтанных комплексов 2 августа, в день ВДВ (воздушно-десантных войск).

Как сообщает пресс-служба компании, с 9:00 воскресенье до 9:00 понедельника будут отключены фонтаны в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, в Эрмитажном садике и в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

"Такие меры носят вынужденный характер, предпринимаются для безопасности горожан в ходе празднования Дня ВДВ и предотвращения поломок оборудования из-за возможных случаев купания в фонтанах", - объяснили свои действия в "Водоканале".

Там отметили, что в случае массовых купаний в эти выходные может быть приостановлена работа и других фонтанов и фонтанных комплексов Петербурга.

В "Водоканале" просят бережно относиться к фонтанам, напоминая, что они не предназначены для водных процедур даже в самые жаркие дни. Купание в фонтанах может обернуться серьезными травмами для людей, а также повреждением и поломкой оборудования. Кроме того, купание в фонтанах негигиенично, поскольку вода в них техническая.

В сезоне 2020 года в Петербурге работает 60 фонтанов и фонтанных комплексов.

Празднование Дня ВДВ

10
МоскваКраснодарМоскваЕкатеринбургАстраханьКраснодарСанкт-ПетербургСанкт-ПетербургУссурийскСанкт-Петербург
Москва
Петербург ВДВ

Новости

Студентов и преподавателей без антител к COVID обяжут носить маски

Иностранцам сохранят статус беженца при получении вида на жительство в РФ

В российском отряде космонавтов стало на одного человека меньше

В российском отряде космонавтов стало на одного человека меньше

В Сочи отметили рост числа заболевших коронавирусом

Путин подписал закон о трехдневном голосовании

Путин разрешил сплошную вырубку леса у Байкала для расширения БАМ

Путин разрешил сплошную вырубку леса у Байкала для расширения БАМ
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Путин и члены СБ выразили надежду на скорое освобождение россиян в Белоруссии

Жену украинского рэпера Картрайта задержали по подозрению в убийстве

Жену украинского рэпера Картрайта задержали по подозрению в убийстве
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул

Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул

На депутата Галямину завели уголовное дело по "дадинской статье"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');