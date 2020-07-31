Фонтаны отключат в Петербурге в день ВДВ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" приостановит на сутки работу основных фонтанных комплексов 2 августа, в день ВДВ (воздушно-десантных войск).

Как сообщает пресс-служба компании, с 9:00 воскресенье до 9:00 понедельника будут отключены фонтаны в Александровском саду, в сквере у Казанского собора, в Эрмитажном садике и в Парке 300-летия Санкт-Петербурга.

"Такие меры носят вынужденный характер, предпринимаются для безопасности горожан в ходе празднования Дня ВДВ и предотвращения поломок оборудования из-за возможных случаев купания в фонтанах", - объяснили свои действия в "Водоканале".

Там отметили, что в случае массовых купаний в эти выходные может быть приостановлена работа и других фонтанов и фонтанных комплексов Петербурга.

В "Водоканале" просят бережно относиться к фонтанам, напоминая, что они не предназначены для водных процедур даже в самые жаркие дни. Купание в фонтанах может обернуться серьезными травмами для людей, а также повреждением и поломкой оборудования. Кроме того, купание в фонтанах негигиенично, поскольку вода в них техническая.

В сезоне 2020 года в Петербурге работает 60 фонтанов и фонтанных комплексов.