Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу депутата городского Законодательного собрания Романа Коваля, обвиняемого во взяточничестве.

Как сообщила в пятницу объединённая пресс-служба судов северной столицы, мера пресечения ему избрана по 30 сентября.

По информации пресс-службы, Коваль вину не признал. Просил избрать домашний арест или любую иную меру, не связанную с заключением под стражу.

Следствие в свою очередь просило избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу, так как Коваль, узнав о задержании в рамках этого дела своего помощника Андрея Гришина пытался скрыться с четырьмя сумками с вещами и деньгами в размере 2 550 000 рублей, 3 000 евро, 1 561 доллара США, банковские карты, однако был задержан, следует из сообщения.

Как сообщалось, Коваль и Гришин были задержаны накануне при получении от предпринимателя части незаконного вознаграждения. В отношении Коваля было возбуждено уголовное по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в отношении Гришина - по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей. Незаконное вознаграждение полагалось за помощь в выделении бюджетных средств путем внесения и принятия поправок к бюджету Петербурга определенным государственным бюджетным учреждениям города, с которыми впоследствии представляемые предпринимателем коммерческие организации заключали государственные контракты. Размер взятки составлял 20% от суммы выделенных бюджетным учреждениям денег.

Мера пресечения в отношении Гришина пока не определена.