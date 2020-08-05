Дистрибьютор люксовых брендов "ДжамильКо" оказался удачливым инвестором "Газпрома"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Один из пионеров российского модного ритейла, компания Халеда Джамиля "ДжамильКо" оказалась удачливым инвестором "Газпрома", следует из ее отчетности.

На конец 2019 года в отчете в качестве долгосрочных финансовых вложений значились акции "Газпрома" рыночной стоимостью 24,3 млн рублей. Когда был приобретен пакет, не уточняется, но его первоначальная стоимость составляла всего 1,336 млн рублей - почти в 20 раз меньше, чем на конец 2019 года.

На конец 2018 года стоимость пакета с учетом накопленной корректировки составляла 14,37 млн рублей, сказано в отчете - значит, только за прошлый год пакет подорожал почти на 10 млн рублей.

Стоимость пакета акций газовой монополии на балансе "ДжамильКо" на конец 2019 года соответствует примерно 95 тысячам акций "Газпрома", исходя из их рыночной стоимости в 256,4 рубля за бумагу на 30 декабря (капитал "Газпрома" разделен на 23,7 млрд акций).

"ДжамильКо" - один из старейших игроков на российском рынке люксового ритейла. В 1993 году (тогда же, когда российские власти акционировали "Газпром") компания открыла первый магазин Levi's в Столешниковом переулке, в 1998 году - бутики Cerutti и Christian Dior.

В течение 11 лет "ДжамильКо" представлял бренды Hermes и Burberry в РФ. Сейчас в портфель компании входят марки St-James, Salvatore Ferragamo, New Balance, DKNY, Juicy Couture, Marc O'Polo, Timberland и другие. Компания управляет собственной розницей - более 150 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.

В 2019 году "ДжамильКо" купил российский бизнес сети косметики Kiko Milano (сейчас сеть, по данным ее сайта, объединяет 13 магазинов). Сумма сделки по приобретению 99,99% долей в ООО "Кико Рус" составила 298,5 млн рублей, сообщается в отчетности покупателя. Выручка "Кико Рус" в 2018 году составляла 536,7 млн рублей, свидетельствуют данные компании в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс".

По данным отчетности АО "МФК ДжамильКо" по РСБУ, в 2019 году его чистая прибыль резко выросла - до 2,509 млрд рублей с 212,046 млн рублей в 2018 году. За предыдущие несколько лет максимальную прибыль "ДжамильКо" получил в 2016 году (444,583 млн рублей), а в 2014 году компания была убыточной (1 млрд рублей).

Выручка компании по итогам прошлого года выросла на 13,2%, до 9,439 млрд рублей. Валовая прибыль повысилась на 13,2%, до 5,416 млрд рублей, прибыль от продаж - на 19,3%, до 799,655 млн рублей. В 2019 году "ДжамильКо" выплатил своим акционерам 1,06 млрд рублей дивидендов (в предыдущие годы выплат не было).

В этом году, как и вся непродовольственная розница, "ДжамильКо" столкнулась с проблемами из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. В июне компания сообщила, что привлекла в ВТБ кредит по льготной госпрограмме, что позволит "выплачивая зарплату в период карантинных мер, избежать сокращения сотрудников".

Бенефициарами "ДжамильКо" в ее отчетности названы Валид Халед Джамиль, Фуад Халед Джамиль, Жян Халед Джамиль и Ольга Мамонова.