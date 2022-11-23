"Джамилько" приобрел оператора магазинов Mothercare в РФ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Дистрибьютор и продавец одежды АО "МФК Джамилько" получил 99,99% ООО "Монэкс Трейдинг", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

"Монэкс Трэйдинг" по франчайзингу развивала в России бренды Mothercare, Victoria's Secret и др.

Еще 0,01% получило кипрское юрлицо "Лосфорд трейдинг Лтд", аффилированное с "Джамилько". Изменения в структуре владельцев произошли 22 ноября.

Неделю назад ФАС сообщала о получении ходатайства от АО "МФК Джамилько" о приобретении ООО "Монэкс Трейдинг". До этого об интересе "Джамилько" к российскому бизнесу британской сети магазинов детской одежды и товаров Mothercare сообщал "Коммерсантъ". По информации издания, в рамках сделки "Джамилько" перейдут права аренды магазинов, работавших под вывеской Mothercare, а также товарный сток.

Владельцем "Монэкс Трейдинг" является ближневосточный ритейлер Alshaya Group. В июне "Монэкс Трейдинг" сообщил о закрытии всех розничных и интернет-магазинов в РФ.

"Джамилько" – один из старейших игроков на российском рынке люксового ритейла. В портфель компании входят марки St-James, Salvatore Ferragamo, New Balance, DKNY, Juicy Couture, Timberland и другие. Компания управляет собственной розницей – более 150 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону.