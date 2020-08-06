В правительстве пообещали расширить на две полосы 600 км дорог

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В 23 российских регионах с 2020 по 2022 годы около 600 км федеральных трасс расширят с двух до четырех полос, пообещал вице-премьер Марат Хуснуллин в четверг.

Вице-премьер подчеркнул, что дорожному строительству уделяется особое, приоритетное внимание, и выполнить программу развития планируется до конца 2023, то есть на год раньше заявленного срока.

Он пообещал, что планы дорожного строительства будут перевыполнены даже несмотря на пандемию: "Например, только в этом году дорожники отремонтируют более 13 700 километров дорог по всей стране".