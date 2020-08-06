В Курганском озере случился мор рыбы после двух недель жары

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Природоохранная прокуратура назвала двухнедельную аномальную жару причиной массовой гибели пеляди в Карасинском озере в Курганской области. Проверка проводилась по следам публикации в URA.RU, сообщило региональное надзорное ведомство.

Прокурорская проверка не выявила на озере никаких нарушений санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства, так что остались только погодные условия. В ведомстве склонились к версии, что рыба погибла после того, как в районе озера две недели держалась жара до плюс 35 градусов, а вода в нем потеплела до 29 градусов.

Сотрудники Нижнеобского территориального управления Росрыболовства возбудили административное дело по факту незаконного заселения пеляди в Карасинское.