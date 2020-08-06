Генпрокурор Украины не получил приглашения от Лукашенко

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Офис генпрокурора Украины не получал официального приглашения посетить Белоруссию для обсуждения вопроса о 33 задержанных россиянах, а до тех пор комментировать это предложение не будет, заявил представитель офиса.

6 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства. Ранее сообщалось, что 29 июля в Белоруссии задержали 33 граждан России. Минские официальные лица заявили, что это бойцы частной военной компании "Вагнер" и что они были заброшены для дестабилизации ситуации в стране перед президентскими выборами. Оказалось, что некоторые из них имели опыт участияв боевых действиях в Донбассе. В Киеве решили добиваться их выдачи.

Лукашенко предложил трем прокурорам собраться, изучить белорусские законы и международные соглашения и принять решение по задержанным. Если они не примут приглашение, то в Минске, по его словам, вопрос решат и без них, "на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности".

В Москве завляли, что задержанные - не бойцы не существующих юридически в России ЧВК, а частные охранники, которые летели в третью страну через Минск транзитом.

"Еще раз повторяем. Вина задержанных в Белоруссии граждан ничем не доказана. Они должны вернуться в Россию", - заявила 6 августа представитель МИД России Мария Захарова.