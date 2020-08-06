Роспотребнадзор назвал условия доставки еды вместе с бытовой химией

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Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Совместная транспортировка продуктов питания и бытовой химии допустима при размещении их в разных секциях автомобиля и при условии, исключающем повреждение упаковки, говорится в сообщении Роспотребнадзора, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

В проекте новых санитарных правил по предоставлению услуг населению указано требование к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, торгующим бытовой химии, гарантировать их безопасность для здоровья населения, подтвержденную в установленном порядке.

"Совместная транспортировка допустима только в случае, если ритейлер обеспечивает и документально подтверждает вышеназванные требования, а товары при транспортировке размещены в автомобиле в разных секциях и обеспечены условия, исключающие повреждение упаковки как товаров бытовой химии, так и продуктов питания", - отмечается в сообщении.

Проект документа, в котором предусмотрен запрет на совместную перевозку пищевой и непищевой продукции (а именно пищевые продукты и товары бытовой химии и агрохимикаты), в настоящий момент находится "на этапе процедуры оценки регулирующего воздействия", уточняется в пресс-релизе.

По данным Роспотребнадзора, сейчас в правовом поле не в полной мере отражены условия, которые бы позволяли предпринимательскому сообществу регулировать свою деятельность, не нарушая при этом прав потребителей.

"При подобной совместной транспортировке создаются небезопасные условия, способствующие негативному воздействию на здоровье человека. При смешанной транспортировке может произойти загрязнение пищевых продуктов токсичными веществами, входящими в состав товаров бытовой химии, а также могут возникнуть обстоятельства, препятствующие быстрой доставке и задержке грузов (интернет-заказов) в пути следования", - поясняется в сообщении.

Кроме этого, отмечают в ведомстве, при смешанной транспортировке возможно изменение параметров внутренней среды автомобиля, например, повышение температуры воздушной среды, повреждение целостности упаковки и, как следствие, создание условий для загрязнения продуктов питания веществами, которые могут привести к аллергическим реакциям.

"В связи с этим есть основания полагать, что санитарно-эпидемиологические правила будут способствовать соблюдению бизнесом обязательных требований с учетом безопасности для здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

Запрет на перевозку товаров бытовой химии (ТБХ) вместе с продуктами питания содержится в проекте СанПиН ("Санитарно-эпидемиологические требования к предоставлению услуг населению"), разработанного Федеральным научным центром медикопрофилактических технологий управления рисками здоровью населения.

Ритейлеры опасаются подорожания доставки

Ранее в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщили, что обсуждаемый запрет на перевозку товаров бытовой химии в одной машине с продуктами питания повлечет дополнительные необоснованные затраты ритейлеров, приведет к росту стоимости доставки и негативно повлияет на развитие онлайн-торговли.

По мнению АКИТ, это требование является излишним и предполагает дополнительные необоснованные затраты ритейлеров на подготовку инфраструктуры для онлайн-продаж пищевых продуктов. Свою позицию ассоциация изложила в письме руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой ("Интерфакс" ознакомился с копией документа).

Кроме того, этот запрет приведет к росту себестоимости доставки в два раза, потому что по сути вместо одной операции придется совершать две, например, отправлять две машины вместо одной, сказал "Интерфаксу" президент АКИТ Артем Соколов.

АКИТ предлагает привести положение СанПиН в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", который допускает совместную перевозку пищевых продуктов и непродовольственных товаров, если при этом исключен их контакт.