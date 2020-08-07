Директор театра кукол в Петербурге осужден условно за мошенничество

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении директора Большого театра кукол (БТК) Александра Калинина и предпринимательницы Ольги Силаевой по делу об особо крупном мошенничестве.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов в пятницу, Калинину назначено наказание в виде 3 лет условного заключения; Силаева получила аналогичный срок.

Суд установил, что Калинин и Силаева похитили деньги, предназначенные для поставки декораций, бутафории, реквизита, костюмов, кукол к одному из спектаклей. Фиктивный договор между театром и фирмой, которую возглавляла женщина, на сумму более 2 млн 191 тыс. рублей был заключен 11 декабря 2018 года.

Кроме того, обвиняемые в ноябре того же года заключили другой фиктивный договор между БТК и коммерческой структурой, подконтрольной Силаевой, по синхронному переводу спектаклей, письменному переводу документации в рамках одного из международных фестивалей на сумму более 155 тыс. рублей, которые соучастники обратили в свою пользу.

Калинин был арестован 19 апреля 2019 года. В июле 2019-го городской суд Петербурга смягчил избранную меру пресечения и отправил мужчину под домашний арест.