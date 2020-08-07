Что произошло за день: пятница, 7 августа

Разговор Путина и Лукашенко, ЧП с самолетом в Индии и самый большой алмаз

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявлен 5 241 новый заболевший коронавирусом. Скончались за сутки от вируса 119 человек, число жертв коронавируса за весь период достигло 14 725. Как сообщает Росстат, в июне нынешнего года в России умерло на 25 тыс. больше человек, чем в июне прошлого года. Основной причиной смерти COVID-19 в июне стал у 5448 человек.

- Путин и Лукашенко по телефону обсудили задержание россиян. Пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе беседы была "выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран". Тем временем проверку по факту задержания граждан РФ в соседнем государстве начал Следственный комитет.

- Генпрокуратура потребовала взыскать с Абызова более 32 млрд рублей. Она уже обратилась в суд по поводу взыскания этой суммы с экс-министра и подконтрольных ему иностранных компаний. По данным службы, с мая 2012 года по май 2018 года, Абызов, будучи госслужащим, "систематически нарушал установленные законами запреты".

- При ликвидации последствий аварии на норильской ТЭЦ-3 снова разлились нефтепродукты. В результате вылилось от 100 до 250 литров смеси. Инцидент произошел и на другом объекте "Норникеля": очевидцы сообщили о сбросе в тундру на Таймыре сточных вод рудника "Октябрьский". В компании заявили, что на сброс вод было получено разрешение.

- В Индии самолет при посадке выкатился за пределы ВПП и развалился. ЧП произошло вечером во время дождя. Погибли по меньшей мере 14 человек.

- В ЦБ заявили, что российская экономика достигла дна в мае. Потенциал роста российской экономики по-прежнему составляет 1,5-2%, считает регулятор. По прогнозам Банка России, мировая экономика вернется к докризисным уровням к 2023 году.

- В Якутии добыли самый крупный цветной алмаз в истории алмазодобычи РФ. Возраст драгоценного камня, размеры которого 47х24х22 мм, составляет от 120 до 230 млн лет.