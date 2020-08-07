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Генпрокуратура потребовала взыскать с Абызова более 32 млрд рублей

Генпрокуратура потребовала взыскать с Абызова более 32 млрд рублей
Экс-министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов в Басманном суде
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России потребовала изъять и обратить в доход государства средства экс-министра Михаила Абызова в сумме свыше 32 млрд рублей, сообщили в надзорном ведомстве в пятницу.

С учетом установленных обстоятельств, Генпрокуратура обратилась с иском в Гагаринский суд Москвы о взыскании с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний 32,5 млрд рублей, сказали в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры, в период с мая 2012 года по май 2018 года, занимая государственную должность, Абызов "систематически нарушал установленные законами запреты".

"Так, при поступлении на службу он скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, в частности, о владении им не менее 5 зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Сведения о наличии названного имущества Абызовым как государственным служащим на протяжении 5 лет не декларировались",- отметили в ведомстве.

Более того, в период службы он продолжал заниматься бизнесом, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. "При этом свое участие в коммерческих организациях и полученные денежные средства Абызов от работодателя и общества скрывал. Для этого он оформил их на подставных лиц, а на территориях Республики Кипр и города Москвы организовал функционирование теневых офисов, размещенных в целях конспирации в жилых квартирах", - сообщает Генпрокуратура.

В 2018 году Абызов, как установило надзорное ведомство, "используя свой должностной статус и авторитет министра, принял личное участие в продаже акций ОАО "СИБЭКО".

"В этих целях он и его доверенные лица проводили с представителями покупателей неоднократные встречи, на которых обсуждали условия сделок, вопросы добросовестности и финансовой состоятельности. Для получения дополнительных гарантий безопасности сделки Абызов как федеральный министр лично вел переговоры с представителями руководства банковского учреждения, на счета которых должны были поступить денежные средства от реализации имущества", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

В результате в июле 2018 года на Кипре были заключены два договора о продаже акций "СИБЭКО", после чего на счета подконтрольных экс-министру иностранных компаний поступило 32,5 млрд рублей. Эти деньги были получены Абызовым незаконно, "в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений", подчеркнули в надзорном ведомстве.

Абызов и ряд других фигурантов его дела были задержаны в марте 2019 года. Экс-министру предъявлено обвинение в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Он арестован. Абызов все обвинения отрицает.

Генпрокуратура Михаил Абызов

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