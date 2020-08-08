Что произошло за день: суббота, 8 августа

COVID для сидевших в бункере и акции протеста в Ливане

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявлено 5 212 новых заболевших коронавирусом. Поправились за этот же период 6 615 пациентов. По мнению директора НИИ микробиологии и эпидемиологии им. Пастера, осенью болеть COVID-19 будут те, кто долго "сидел в бункере". Между тем от коронавируса скончались митрополит Кубани и "главный экзорцист" РПЦ.

- Многотысячные антиправительственные митинги проходят в Бейруте. Полиция применяет против манифестантов слезоточивый газ, протестующие ворвались в здание МИД страны. Люди винят власти в коррупции и некомпетентности, которые, считают возмущенные жители, привели к трагедии 4 августа.

- СМИ в Китае сообщили о гибели 7 человек от опасной лихорадки SFTS. В Роспотребнадзоре напомнили, что заболевание не является новым, оно было впервые диагностировано в 2009 году в КНР. В России опасной лихорадки, переносимой клещами, нет.

- В Белоруссии задержали главу штаба кандидата в президенты Тихановской. Накануне выборов избирательный штаб обезглавлен, говорят в ее команде. Тем временем на улицах Минска проходит акция автомобилистов в поддержку альтернативных кандидатов.

- На Маврикии объявлен режим ЧС из-за разлива нефти с сухогруза. Судно японской компании село на мель в районе уникальных коралловых рифов.

- Уроженец Чечни вывернул руку сотруднице полиции в центре Петербурга. Ночью мужчину остановила сотрудница миграционной службы МВД. В ответ на просьбу предъявить документы он применил силу. Материалы переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела и последующего ареста нарушителя.