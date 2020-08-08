В Минске перекрыт центральный проспект во избежание протестной акции

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Белорусские СМИ и телеграм-каналы сообщают об акции автомобилистов, проводимой в поддержку альтернативных кандидатов в президенты страны.

В интернете распространяются ролики, на которых видны пробки из автомобилей на центральном проспекте Минска - проспекте Независимости. СМИ сообщают, что ГАИ перекрывает проспект Независимости с целью предотвращения распространения акции.

Сообщается, что авто, проезжающие по проспекту, начали сигналить примерно в 19.00.

"Во многих машинах были открыты окна, и проезжающие демонстрировали белые ленты (символ сторонников кандидата Светланы Тихановской - ИФ)", - говорится в публикации портала tut.by.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.