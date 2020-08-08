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В России за сутки выявлено 5 212 новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено 5 212 новых заболевших коронавирусом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Число заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в РФ за сутки выросло на 5 212, сообщает оперштаб.

За весь период пандемии в стране зафиксировано 882 347 случаев COVID-19. РФ сохраняет четвертую строчку в мировом антирейтинге: в лидирующих США 4,9 млн заразившихся, в Бразилии - 2,9 млн, в Индии - 2 млн. В занимающей пятую строчку ЮАР 545 тысяч случаев COVID-19 и суточный прирост в 7,29 тысяч человек.

Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах страны. В Москве за сутки зарегистрирован 691 заболевший коронавирусом, 14 смертей и 1278 выписанных. Кроме того, в Свердловской области 178 новых случаев, в Московской области - 161, в Петербурге - 155.

За сутки скончались от коронавируса 129 человек, число жертв за все время достигло 14 854.

Поправились и выписаны за сутки 6615 пациентов, за весь период - 690 207 человека.

Хроника коронавируса. Август.

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В Индии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 млн. На фото: медицинский работник отдыхает перед погребением женщины, скончавшейся от COVID-19 на кладбище в Нью-Дели.
Хроника 09 января – 08 августа 2020 годаПандемия коронавируса
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