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Экс-глава службы автодорог Крыма получил срок за ущерб в 900 млн руб.

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Суд в Симферополе признал бывшего и.о. начальника ГКУ "Служба автомобильных дорог Республики Крым" виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается на сайте СК РФ в понедельник.

Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде лишения права на протяжении двух лет занимать руководящие должности в органах государственной власти и на предприятиях с долями государственной собственности.

Следователи установили, что ущерб бюджету Крыма от злоупотребления полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ) и.о. начальника составил более 900 млн рублей.

Как отмечается в сообщении, чиновник в 2016 году, "желая показать свои профессиональные качества и зарекомендовать себя исполнительным руководителем" при освоении бюджетных денег, утвердил проектно-сметную документацию на строительство объездной дороги Симферополя на участке Дубки - Левадки, подготовленную на основе заведомо завышенной стоимости строительных материалов, и заключил госконтракт на выполнение работ с ООО "Сибавтобан" на сумму более 6 млрд рублей.

При этом и.о. начальника проигнорировал требования об обязательной проверке достоверности проектно-сметной документации. В результате нарушения не были выявлены, а стоимость заключенного контракта оказалась завышена.

В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного бюджету республики ущерба следствие наложило арест на имущество обвиняемого на сумму 17 млн рублей и на имущество "Сибавтобана" на 897 млн рублей. Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Крым Симферополь

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