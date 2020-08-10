Россельхознадзор сообщил об учащении случаев бешенства в РФ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В РФ в июле было выявлено в полтора раза больше случаев заражения животных бешенством - 117 против 77 в июне, сообщает корпоративное издание Россельхознадзора "Ветеринария и жизнь" со ссылкой на данные подведомственной службе Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории (ФГБУ "ЦНМВЛ", Москва).

Наибольшее количество случаев бешенства отмечено в Ярославской, Саратовской, Пензенской, Рязанской, Челябинской, Владимирской, Самарской и Калужской областях. Среди диких плотоядных в июле выявлен 61 случай бешенства. Больше всего инфицированных лис - 39 особей, а также 13 енотовидных собак и четыре барсука.

По одному случаю инфекции зафиксировано в популяциях кабанов, волков, енотов, кротов и куниц. Кроме того, зарегистрировано 52 случая заражения вирусом кошек и собак. Среди крупного и мелкого рогатого скота в июле зафиксировано четыре случая бешенства.

Ветврачи напоминают, что один из эффективных способов профилактики бешенства у животных - вакцинация. Новую вакцину от бешенства для домашних и сельскохозяйственных животных разработали в научном учреждении Россельхознадзора - Федеральном центре охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). Вакцина формирует у животных устойчивый иммунитет сроком более чем на 12 месяцев.

Бешенство - острая инфекционная болезнь, приводит к специфическому энцефалиту (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передается со слюной больного животного.