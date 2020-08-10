Меру пресечения избрали трем облившим краской здание Генпрокуратуры РФ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в понедельник запретил совершать определенные действия трем молодым людям, подозреваемым в вандализме.

В ночь на 8 августа активисты облили здание Генпрокуратуры РФ розовой краской и вывесили баннер в поддержку осужденных фигурантов дела "Нового величия".

"Суд удовлетворил ходатайства дознавателя об избрании в отношении подозреваемых Игоря Башаримова, Ольги Мисик и Ивана Воробьевского меры пресечения в виде запрета определенных действий", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Бондарева. Мера пресечения установлена всем троим до 7 сентября.

По словам Бондаревой, молодым людям вменяется преступление по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершенный группой лиц). Им грозит до трех лет заключения.