Двух пропавших в Ярославской области девочек нашли под Самарой

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы установили местонахождение двух 15-летних девочек, которые пропали в начале августа в Ярославской области, сообщает СУ СКР по региону.

Девочки ушли из дома в одной из деревень Ярославской области. Их нашли в Самарской области вечером в понедельник, 10 августа.

Пока неизвестно, как они добирались до самарского региона. Отмечается, что в ближайшее время их доставят в Ярославль, после чего будут установлены все обстоятельства случившегося.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту исчезновения несовершеннолетних.