Экс-сотрудник Счетной палаты попросил КС компенсировать незаконный арест

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Бывший начальник инспекции Счетной палаты РФ Юрий Гайдуков обратился в Конституционный суд России в связи с нарушениями, которые, по его мнению, допускают российские суды при рассмотрении дел о возмещении вреда после решения ЕСПЧ.

"В КС подана жалоба о необходимости надлежащей защиты конституционных прав гражданина на возмещение вреда незаконным арестом, когда эти права не защитил Европейский суд. По нашему мнению, нарушения связаны с правоприменительной практикой статьи 1070 ГК РФ о полном возмещении вреда от незаконного содержания под стражей", - сообщил "Интерфаксу" его адвокат Дмитрий Кравченко.

По его словам, Европейский суд по правам человека ранее прекратил дело Гайдукова на основании того, что российские власти признали незаконность его ареста в течение 2007-2009 годах и предложили ему компенсацию чуть более 5 тысяч евро.

Несмотря на возражения Гайдукова, ЕСПЧ отказался возобновлять рассмотрение жалобы для определения размера надлежащей компенсации. Тогда Гайдуков обратился в российские суды с требованием возместить ему вред в полном объеме (более 4 млн рублей) за вычетом выплаченной компенсации, включая утраченный заработок по месту работы и службы, расходы на юридическую помощь, иные расходы, а также моральный вред. Однако суды, вплоть до Верховного, отказались рассматривать эти требования по существу, отказав в их удовлетворении со ссылкой на то, что истцу уже выплачена компенсация, которая признана Европейским судом по правам человека справедливой.

"По мнению заявителя, такое устойчивое толкование нормы Гражданского кодекса противоречит конституционному принципу полного возмещения вреда, а также разработанным позициям Конституционного суда, вошедшим в новую редакцию Конституции, о том, что международное правоприменение не должно ухудшать или снижать конституционно значимые гарантии гражданина. В этом деле у Конституционного суда есть уникальная возможность наглядно продемонстрировать, как российская правовая модель может быть в некоторых случаях действительно более эффективней, чем международная", - считает адвокат.

Кравченко отметил, что в данном случае "российская Конституция, предусматривающая полное и всеобъемлющее возмещение вреда без всяких исключений, дает более надежную правовую гарантию, чем процедуры ЕСПЧ, в рамках которых вопрос соразмерности и индивидуальной справедливости предложенной властями компенсации фактически не был исследован".