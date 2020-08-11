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На АЭС в Тверской области произошло задымление

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - На Калининской атомной электростанции при тестировании дизель-генератора под полной нагрузкой увеличился "объем дыма из газовыхлопного коллектора", сообщил пресс-центр АЭС. Это произошло во вторник в 12:35 по московскому времени.

Пожарные признаков возгорания на станции не обнаружили.

Задымление никак не повлияло на работу оборудования энергоблоков, заверили в пресс-центре.

Сейчас на АЭС работают энергоблоки №2 и №3, а на двух других ведется плановый капитальный ремонт. Радиационный фон в окрестностях станции находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС - филиал концерна "Роснэнергоатом". Она находится в Удомельском городском округе Тверской области. В составе Калининской атомной станции - четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Росэнергоатом Калининская АЭС Тверская область Удомля

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